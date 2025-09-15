Aussichten für Baden-Württemberg: Zum Schulstart wird es wärmer, aber teils stürmisch

Die Sommerferien sind vorbei, der Herbst steht vor der Tür. Der Wochenbeginn wird zwar wärmer, aber gerade in höheren Lagen kann es ziemlich ungemütlich werden.
Zum Schulstart nach den Sommerferien wird es etwas wärmer, aber auch teilweise stürmisch. Am Montag werde es immer wieder bewölkt sein und von Nordwesten her Schauer und einzelne Gewitter geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dazwischen kommt die Sonne hervor. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 20 Grad im Odenwald und 25 Grad in der Ortenau.