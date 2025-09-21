Aussichten für Baden-Württemberg: Wettersturz im Südwesten: Herbst beginnt verregnet und kühl

Von spätsommerlich-warm zu nasskalt und windig: In Baden-Württemberg kündigt sich ein abrupter Wetterwechsel an.
Wer am Sonntag noch im T-Shirt unterwegs ist, sollte die Regenjacke nicht vergessen. Tief „Bernward“ vertreibt den Spätsommer aus dem Südwesten und bringt Dauerniederschläge, Sturm und bis Montag einen Temperatursturz bis zu 20 Grad. Das Wettergeschehen kommt zunehmend aus dem kühlen Norden statt vom warmen Südwesten und bringt deutlich kühlere Temperaturen. „Das ist schon ein Wettersturz. 15 bis 20 Grad Temperaturunterschied sind schon viel“, sagte ein DWD-Meteorologe.