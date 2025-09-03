Aussichten für Baden-Württemberg: Starkregen und Gewitter am Donnerstag erwartet

1 In Teilen Baden-Württembergs sollte man das Haus am Donnerstag nicht ohne Regenschirm verlassen (Symbolbild). Foto: dpa/Markus Lenhardt

Die Experten des Deutschen Wetterdienstes rechnen am Donnerstag mit lokal heftigen Niederschlägen. Wo soll es besonders stark regnen?











Menschen in Baden-Württemberg müssen sich von Donnerstagnachmittag an auf Starkregen und Gewitter einstellen. Lokales Unwetterpotenzial erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor allem im Osten, regnen wird es demnach aber im ganzen Bundesland. Bis zu 60 Liter pro Quadratmeter könnte es dann in drei bis sechs Stunden regnen, in Gewitternähe seien auch 40 Liter pro Quadratmeter in nur einer Stunde möglich.