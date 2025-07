1 Das Wetter zeigt sich weiter launisch. Foto: dpa/Christoph Schmidt/Bernd Weißbrod

Nach wechselhaftem Wetter soll es am Freitag sommerlich werden. Doch am Wochenende drohen Regen, Hagel und sogar Unwetter.











Sonnenanbeter und Outdoor-Fans in Baden-Württemberg sollten am Freitag so viel Zeit an der frischen Luft verbringen wie nur möglich - denn am Wochenende wird das Wetter wieder ungemütlicher und regnerischer.