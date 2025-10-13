Aussichten für Baden-Württemberg: Grau und neblig – so wird das Wetter zum Wochenbeginn

Das Wetter in Baden-Württemberg wird zum Wochenbeginn grau, feucht und neblig. Wo sich im Südwesten dennoch Sonnenstrahlen durchsetzen können.
Die Menschen in Baden-Württemberg sollten ihren Schal zu Wochenbeginn nicht allzu weit weglegen – und morgens etwas mehr Zeit einplanen. Denn nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es im Südwesten in den kommenden Tagen häufig grau, feucht und neblig – vor allem in den Niederungen. Erst zur Wochenmitte dürfte sich die Sonne wieder häufiger zeigen.