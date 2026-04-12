Aussichten: April-Wetter im Südwesten – wann und wo wieder die Sonne rauskommt

Der April macht in den nächsten Tagen seinem Namen alle Ehre: Das Wetter wird nach sonnigen Tagen eher wechselhaft. Wann und wo gibt es Chancen auf Sonne?

Kalt und warm, nass und trocken: Nach frühsommerlichen Temperaturen und viel Sonnenschein in den vergangenen Tagen müssen sich die Menschen in Baden-Württemberg zum Start in die neue Woche auf feinstes Aprilwetter einstellen. Der Sonntag startet nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit vielen Wolken, von Westen her kommt Regen auf, im Osten des Bundeslandes sind auch Gewitter möglich.

Auch wird es wieder kühler: Die Temperaturen steigen laut Wetterdienst nicht über 13 Grad.

Temperaturen steigen am Montag

Am Montag soll es dann laut DWD wieder etwas wärmer werden, im Raum Stuttgart sind dann 14 Grad, im Norden des Landes sogar 16 Grad drin. Während im Westen viele Wolken und auch immer wieder Regen angesagt sind, bleibt es im Osten zunächst weitgehend trocken.

Freundlicher wird das Wetter dann am Dienstag. Der Prognose zufolge startet der Tag noch wolkig und im Süden auch mit einigen Schauern. Im Laufe des Tages sollen sich die Wolken dann aber von Norden her auflösen und der Regen abziehen. Im Bergland klettert das Thermometer auf 8 Grad, in der Kurpfalz bis auf 16 Grad.