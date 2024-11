Außerordentlich naiv: Nach US-Wahl: Sharon Stone schimpft auf Trump-Anhänger

Schauspielerin Sharon Stone hat in einer emotionalen Rede mit teils drastischen Worten auf die Unterstützer von Donald Trump geschimpft. Dessen Wähler seien "ungebildet", merkte der Hollywood-Star an.

Der Hollywood-Star Sharon Stone (66) hat bei einem Presse-Event im Rahmen des Torino Film Festivals den Anhängern des zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump (78) ihre Meinung klar zu verstehen gegeben. Die Schauspielerin bezeichnete die Wähler als "ungebildet" und "außerordentlich naiv", wie sie das Nachrichtenportal "Mediaite" zitierte.

USA steckt "mitten in der Pubertät"

Auf die Frage eines Reporters zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen habe Stone erklärt, sie alle müssten "innehalten und darüber nachdenken, wen wir in die Regierung wählen. Und ob wir tatsächlich unsere Regierung wählen oder ob die Regierung sich selbst wählt." Daraufhin brachte sie an, Italien habe dies bereits im Faschismus miterlebt. "Ihr habt das schon mal gesehen", mahnte sie.

Stone führte aus, die USA befänden "sich mitten in der Pubertät. Die Pubertät ist sehr arrogant. Die Pubertät glaubt, sie wisse alles" und sprach von einer "unwissenden, arroganten Pubertät". Diese hätten die Bürger noch nicht selbst erlebt, wie sie anmerkte. "Amerikaner, die nicht reisen, von denen 80 Prozent keinen Reisepass haben, die ungebildet sind, sind also außerordentlich naiv", ergänzte sie.

Verlässt sie die USA für Europa?

Der Hollywood-Star unterstützte im Wahlkampf die Demokratin Kamala Harris (66) und schoss "Deadline" zufolge auch während einer Gala bei den Olympischen Spielen gegen Trump. "Dies ist eine qualifizierte Person", sagte sie über die Vizepräsidentin und merkte an: "Das ist kein Gameshow-Moderator, der aussieht wie eine Vegas-Nummer von 1975".

Stone zog zudem in Erwägung, die USA bei einem Wahlsieg des Republikaners zu verlassen. "Ich denke auf jeden Fall über ein Haus in Italien nach", berichtete sie der "Daily Mail". Sie habe bislang selten jemanden gesehen, "der auf einer Plattform des Hasses und der Unterdrückung für ein Amt kandidiert". Zurzeit lebt die "Basic Instinct"-Darstellerin noch in Los Angeles, Kalifornien.