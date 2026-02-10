Warum nur wenige Planeten für Leben in Frage kommen

Was braucht es, damit Leben auf einem Planeten entsteht? Und warum ist die Erde ein kosmischer Glücksfall? Züricher Forscher haben das Rätsel einer längst vergangenen Zeit entschlüsselt.
Der richtige Sauerstoffgehalt während der Kernbildung führte dazu, dass im Mantel und in der Kruste der Erde genügend Phosphor und Stickstoff vorhanden waren. Damit ist die Erde ein chemischer Glücksfall im Universum. Sie befindet sich in einer Zone mit idealen chemischen Bedingungen für die Entstehung des Lebens.