Zum ersten Mal bietet die Gemeinde Hemmingen in ihrem Schloss Candlelight-Trauungen an. Im Kreis Ludwigsburg gibt es zahlreiche Schlösser für märchenhafte Hochzeiten.

Es ist eine Premiere im Hemminger Schloss: Zum ersten Mal bietet die Gemeinde in ihrem historischen Trauzimmer Candlelight-Trauungen an. In dem ohnehin so besonderen wie eleganten Raum mit Kronleuchter und Ornamenttapeten, mit barockisierten Stühlen, Parkettboden und viel goldenem Glanz kommt beim Ja-Wort am 26. Februar Kerzenschein hinzu. Von 18 Uhr an sind an jenem Donnerstag, dessen Datum sich vorwärts wie rückwärts gleich liest, drei Trauungen möglich. Zwei „Plätze“ sind schon vergeben. Interessierte Paare sollten sich also beeilen.

Für die Gemeinde liegt dieses Angebot nahe. „Das historische Trauzimmer und das Schloss schaffen eine unvergleichlich romantische und festliche Atmosphäre. Im Kerzenschein sollen die Emotionen vertieft und dieser intime Moment der Trauung unvergesslich werden“, teilt der Rathaussprecher David Rohnert mit. Für die Hochzeitspaare solle so einer der schönsten Tage ihres Lebens zu einem „wahrhaft märchenhaften Erlebnis“ werden.

Candlelight-Trauung im Hemminger Schloss kostet 200 Euro und ist damit deutlich teurer

Zwei Paare – davon eines nicht aus Hemmingen – hätten sich für den Abend bereits verbindlich angemeldet, um bei ihrem standesamtlichen Ja-Wort „diese einzigartige Magie“ zu erleben, sagt Rohnert. Die allerdings ihren Preis hat: Die Candlelight-Trauung kostet 200 Euro – doppelt so viel wie eine reguläre Trauung im historischen Trauzimmer. Sie dauert 20 bis 30 Minuten. „Das Paar kann die Trauung zum Beispiel durch ein Eheversprechen bereichern, oder die Trauzeugen richten ihre Wünsche an das Hochzeitspaar“, sagt David Rohnert. Das Rathaus ist seit 40 Jahren im Varnbüler’schen Schloss untergebracht.

Außergewöhnliches Ambiente: Das historische Trauzimmer im Schloss in Hemmingen ist so besonders wie elegant. Foto: Simon Granville

Interessierte Paare können sich noch bis zum 12. Februar melden, sofern die Anmeldung der Eheschließung bereits erfolgt ist (per E-Mail mit Angabe der Kontaktdaten an: standesamt@hemmingen.de). Wer nicht zum Zug kommt oder später heiraten will: Für den 26. November plant die Gemeinde Hemmingen weitere Candlelight-Trauungen.

Romantische Trauung im Schlosspark: Heiraten unter freiem Himmel

Alternativ können Paare nebenan im Hemminger Schlosspark mit Teich standesamtlich heiraten. Das Ja-Wort unter freiem Himmel findet am besten im Frühjahr oder im Sommer statt. Sollten die Wege und Rasenflächen im Park nass sein, so erläutert der Rathaussprecher Rohnert, fänden die Trauungen stattdessen im modernen oder historischen Trauzimmer statt.

Der Schlosspark ist ein öffentlicher Park. Deshalb könne grundsätzlich jedes Hochzeitspaar autonom einen Empfang im Schlosspark planen und feiern; ein Empfang in den Räumlichkeiten des Schlosses sei jedoch nicht möglich.

Das Jahr 1392 markiert die erste urkundliche Erwähnung des Varnbüler’schen Schlosses in Hemmingen. Vermutlich gibt es das Gebäude schon viel länger. Foto: Simon Granville

Das Hemminger Standesamt ist weit über die Ortsgrenze hinaus beliebt. Der Blick in die Statistik zeigt: Im vergangenen Jahr wurden 78 Ehen vor dem Standesamt Hemmingen geschlossen. Davon hatten 39 Brautpaare, also die Hälfte, ihren Wohnsitz nicht in der Strohgäu-Kommune. Das Standesamt Hemmingen hat zu den 78 Hochzeiten im eigenen Haus noch sieben Anmeldungen von Paaren zur Eheschließung vorgenommen, die den Bund der Ehe dann bei auswärtigen Standesämtern geschlossen haben.

Weitere märchenhafte Hochzeitslocations im Kreis Ludwigsburg

Im Kreis Ludwigsburg gibt es zahlreiche Schlösser, in denen Paare wie im Märchen heiraten können: Ebenfalls im Strohgäu stehen das Landschloss in Korntal und das Schloss Solitude bei Gerlingen.

Eine sehr gefragte Location ist zudem das Ludwigsburger Residenzschloss, wo sowohl standesamtlich als auch kirchlich geheiratet werden kann. Ebenso sind freie Trauungen möglich. Auch vor dem Schloss, im Blühenden Barock, werden standesamtliche Trauungen vom Standesamt der Stadt Ludwigsburg zu festen Terminen zwischen Mai und September angeboten, ebenso freie Trauungen. Nur ein Katzensprung davon entfernt befindet sich das Schloss Favorite. Idyllisch liegt auch das nahe Seeschloss Monrepos.