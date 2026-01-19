Zum ersten Mal bietet die Gemeinde Hemmingen in ihrem Schloss Candlelight-Trauungen an. Im Kreis Ludwigsburg gibt es zahlreiche Schlösser für märchenhafte Hochzeiten.
Es ist eine Premiere im Hemminger Schloss: Zum ersten Mal bietet die Gemeinde in ihrem historischen Trauzimmer Candlelight-Trauungen an. In dem ohnehin so besonderen wie eleganten Raum mit Kronleuchter und Ornamenttapeten, mit barockisierten Stühlen, Parkettboden und viel goldenem Glanz kommt beim Ja-Wort am 26. Februar Kerzenschein hinzu. Von 18 Uhr an sind an jenem Donnerstag, dessen Datum sich vorwärts wie rückwärts gleich liest, drei Trauungen möglich. Zwei „Plätze“ sind schon vergeben. Interessierte Paare sollten sich also beeilen.