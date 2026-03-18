Außergerichtliche Einigung: US-Schauspieler Kevin Spacey entgeht Missbrauchsprozess in London

US-Schauspieler Kevin Spacey entgeht durch eine Einigungen einem Zivilprozess wegen sexueller Übergriffe in Großbritannien. Spacey einigte sich außergerichtlich mit drei Männern.
US-Schauspieler Kevin Spacey entgeht durch außergerichtliche Einigungen einem Zivilprozess wegen sexueller Übergriffe in Großbritannien. Spacey habe sich außergerichtlich mit drei Männern geeinigt, berichtete am Mittwochabend die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf eine Richteranordnung zur Einstellung des Verfahrens. Ursprünglich hätte in den drei Fällen im Oktober der Prozess gegen Spacey eröffnet werden sollen. Der 66-Jährige hat stets seine Unschuld beteuert.