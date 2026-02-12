1 Den Blechschaden schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro. Foto: Eibner-Pressefoto

Ein Unbekannter streift mit seinem Auto in Gäufelden-Nebringen einen entgegenkommenden VW und begeht Unfallflucht.











Link kopiert



Ein unbekannter Autofahrer ist am Mittwochnachmittag auf der Straße von Gäufelden-Nebringen nach Herrenberg zu weit nach links gekommen und hat einen VW gestreift. Der Wagen des Unbekannten beschädigte die Fahrzeugfront des VW und riss den Außenspiegel ab. Anstatt anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern, beging der Unbekannte Unfallflucht. Den Schaden am VW schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro.