Außenseiterrolle: Maite Kelly fühlte sich als schwarzes Schaf in ihrer Familie

1 Maite Kelly verfolgt mittlerweile eine Solokarriere. Foto: Jens Hocher

Maite Kelly erzählt in einem neuen Interview von den Familiendynamiken der Kelly Family. Sie hätte sich immer als "schwarzes Schaf" gefühlt, berichtet Kelly. Und erinnert sich, dass nicht jedes Familienmitglied mit dem Ruhm umgehen konnte.











Maite Kelly (44) sieht sich selbst als Außenseiterin in ihrer berühmten Familie. Die Sängerin, die schon in jungen Jahren mit der Kelly Family berühmt wurde, erzählt in einem neuen Interview mit "Bild": "Ich war schon als Kind das schwarze Schaf in der Familie."