Wadephul in Israel: Die allerletzte Chance

1 Für zwei Tage ist Wadephul in Israel. Foto: Michael Kappeler/dpa

Außenminister Wadephul ist zu Besuch in Israel. Wenn er dort nicht genug erreicht, muss die Bundesregierung endlich Konsequenzen ziehen, findet Rebekka Wiese.











Es ist eine letzte Chance. Am Donnerstag ist Außenminister Johann Wadephul zu einer zweitägigen Reise nach Israel aufgebrochen. Dort versucht er, auf Israel einzuwirken, das weiter an seiner brutalen und menschenverachtenden Kriegsführung in Gaza festhält.