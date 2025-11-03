Außenminister stiftet Verwirrung: Rangelei um Rückkehr der Syrer

Die Rückkehr eines Großteils der syrischen Flüchtlinge ist unausweichlich – im Falle von Kriminellen sogar dringend, meint unser Autor Armin Käfer.
Seltsam, wie sich die Befunde widersprechen: Der deutsche Außenminister Johann Wadephul hat bei einer Reise nach Syrien den Eindruck gewonnen, eine Rückkehr syrischer Flüchtlinge sei „zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr eingeschränkt möglich“. Bereits vor sechs Wochen hatte das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen hingegen mitgeteilt, dass eine Million Flüchtlinge aus benachbarten Ländern schon nach Syrien zurückgekehrt sei. Jeder einzelne von ihnen widerlegt Wadephuls Vorbehalte.