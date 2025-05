Friedrich Merz in der Ukraine Neuer Kanzler setzt ein Zeichen – jetzt kommt es auf Trump an

Kaum ist Friedrich Merz als Kanzler im Amt, ist er in die Ukraine gereist. Das Ultimatum der Europäer an Putin ist ein wichtiger Schritt. Doch jetzt kommt es entscheidend auf US-Präsident Donald Trump an, kommentiert unser Berliner Korrespondent Tobias Peter.