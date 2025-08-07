Außenhandel: Exporte trotz Handelshürden mit Zuwächsen

Die Halbjahresbilanz für den deutschen Außenhandel fällt positiv aus. Doch die aggressive Zollpolitik von US-Präsident Trump hinterlässt Spuren. Der Ausblick ist trüb.
Wiesbaden - Deutschlands Exporteure haben das vom Zollstreit mit den USA geprägte erste Halbjahr mit einem leichten Plus abgeschlossen. Waren "Made in Germany" im Gesamtwert von 785,6 Milliarden Euro wurden in den sechs Monaten ins Ausland vermarktet. Das waren trotz zunehmender Handelshemmnisse 0,6 Prozent mehr als von Januar bis Juni 2024, wie aus jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervorgeht.