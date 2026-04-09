Außenhandel: Deutsche Exporte legen im Februar zu

2 Erhöhte Preise durch Rohstoffknappheit und gestörte Lieferketten sind im laufenden Jahr eine weitere Belastung für Deutschlands Exporteure. (Archivbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

Die jüngsten Zahlen machen den Exporteuren Hoffnung. Für das Gesamtjahr rechnet der Außenhandelsverband BGA bislang mit einem Plus. Doch die Folgen des Iran-Krieges sind nicht verdaut.











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Wiesbaden - Deutschlands Exporteure haben nach dem Dämpfer zu Jahresbeginn im Februar wieder bessere Geschäfte gemacht. Waren "Made in Germany" im Gesamtwert von 135,2 Milliarden Euro wurden ins Ausland verkauft und damit 3,6 Prozent mehr als im Januar dieses Jahres. Auch im Vergleich zum Februar 2025 gab es ein Plus, wie das Statistische Bundesamt mitteilte: Die Ausfuhren lagen anhand vorläufiger Daten um 2,9 Prozent höher.