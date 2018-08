Außengastronomie in Stuttgart Der Fahrplan zu beliebten Biergärten, Strandbars und Terrassen

Von kaf 04. August 2018 - 17:08 Uhr

In unserer Grafik sehen Sie, welche Haltestellen Sie in Stuttgart anfahren müssen, um zu beliebten Biergärten, Strandbars und Terrassen zu gelangen. Weitere Informationen zur Lokalität verstecken sich unter den jeweiligen Fotos in unserer Bildergalerie.





23 Bilder ansehen

Stuttgart - Die Außengastronomie in Stuttgart hat wieder geöffnet – ob lauschige Biergärten, gemütliche Strandbars oder Terrassen mit schönem Ausblick: Das Angebot ist im Kessel recht umfangreich.

Wer nach dem ein oder anderen alkoholischen Getränk auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen will, sieht in unserer Karte, welche Haltestelle zu der jeweiligen Location führt – mit einem Klick auf die Bildergalerie, erfahren Sie zudem auch weiteres über die Lokalität: Öffnungszeiten, Ambiente oder auch das Essens- oder Getränke-Angebot haben wir für Sie zusammengefasst.

Sehen Sie in unserer Karte: Mit diesen S- und Stadtbahnverbindungen kommen Sie zu beliebten Biergärten, Strandbars und Terrassen in Stuttgart: