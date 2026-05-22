Direkt am See, unter alten Bäumen oder mit Industrie-Charme: Der Rems-Murr-Kreis bietet eine große Auswahl an Biergärten. Unsere Übersicht zeigt einige der Favoriten.

Unter alten Bäumen, direkt am See oder zwischen Backsteinmauern mit Industrie-Charme: Wenn im Rems-Murr-Kreis die Biergartensaison beginnt, zieht es viele Menschen nach draußen. Familien treffen sich im Schatten großer Walnussbäume, Wanderer kehren nach der Tour auf ein kühles Bier ein, Radfahrer machen Pause mit Blick aufs Wasser. Manche Wirte setzen auf die Lage, andere auf deftige Food-Klassiker oder auf Foodtrucks, Livemusik oder kreative Aktionen.

Der Weilermer Biergarten ist beliebt bei Familien und Sportlern Einer der beliebtesten Biergärten unserer Community ist der Weilermer Biergarten des Brauhauses Lamm in Leutenbach-Weiler zum Stein. Die Gäste sitzen gemütlich – manche an einem der sonnigen Sitzplätze, andere im Schatten eines großen Walnussbaums. „Zu uns kommen viele Familien“, sagt der Betreiber Björn Ehrlinger. Kein Wunder: Direkt gegenüber befindet sich ein schöner Spielplatz. Aber auch Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer gehören zum Stammpublikum des Weilermer Biergartens, denn direkt in der Nähe verlaufen einige beliebte Strecken.

Björn Ehrlinger und seine Familie betreiben den Weilermer Biergarten. Foto: Phillip Weingand

Gassigeher gehören ebenfalls zu den häufigen Besuchern. Tierfreundlich geht es hier nämlich auch zu: Hunde können sich über eine Wasserstelle mit Näpfen freuen. „Wir haben auch einen Leckerli-Automaten“, erklärt Ehrlinger. Auf der Speisekarte für Zweibeiner stehen wechselnde Tagesessen sowie biergartentypische und vegetarische Speisen.

Der Biergarten in Welzheim gehört zu den schönsten im Kreis

Im Welzheimer Wald, unter alten Kastanienbäumen, liegt der Biergarten am Tannwald, ein beliebtes Ziel für Ausflügler, Wanderer und Familien. Die von Familie Brestel geführte Wirtschaft punktet bei unserer Facebook-Community vor allem mit ihrer urigen Atmosphäre, deftiger Küche und frisch gezapftem Bier. Besonders stolz ist das Team darauf, Augustiner und Hopf direkt vom Fass auszuschenken – eine Seltenheit in der Region.

Dazu gibt es Weine vom Weingut Klopfer, Cocktails und Vesperplatten mit regionalen Spezialitäten. Viele Gäste greifen auch zum Biergartenteller mit Maultaschen. Hunde bekommen ebenfalls ihre Portion Aufmerksamkeit. Die Lage bietet sich auch für Familien an: Gleich nebenan warten der Römerspielplatz, ein Minigolfplatz und zahlreiche Wege für Spaziergänge und Wanderungen durch den Wald.

Biergarten mit Industriedenkmal-Flair in Weissach

In Weissach im Tal gibt es einen Biergarten der außergewöhnlichen Art: Im Schatten des großen Backstein-Schornsteins der ehemaligen Tonwarenfabrik Rombold haben Cengiz und Vivien Odabasi und ihr Team das „Biergärtle“ wiederbelebt. Die Gäste sitzen neben den Backsteinwänden des alten Fabrikgebäudes, unter Schirmen, Pavillons und zwischen Topfpflanzen.

Der umtriebige Wirt setzt auf besondere Aktionen – etwa „Double-Time“-Abende mit verschiedenen Getränken, Gratis-Pommes zum Burger und ähnliche Specials. Immer wieder gibt es auch Livemusik. „Nächste Woche bekommen wir sogar einen Foodtruck“, sagt Odabasi. Dort will er das Angebot seines Biergärtles erweitern. „Zum Beispiel mit argentinischem Roastbeef, Smashed Burgern und bestimmt auch ein paar vegetarischen Specials“, verspricht er.

Die Qual der Wahl: Gleich zwei Biergärten am Ebnisee

Am Ebnisee zwischen Kaisersbach und Althütte locken gleich zwei Biergärten: Raders Waldschänke und Engeles Biergarten. Erstere liegt an der nördlichen Spitze des Sees und ist für Ebnisee-Besucher ein Dauerbrenner: Man kann in Raders Waldschänke direkt am Wasser sitzen, bei starker Sonne oder suboptimalem Wetter gibt es auch einen Pavillon. Die Feuerwurst und die klassischen Erfrischungen sind sehr beliebt.

Heiko Engele haucht einem der Biergärten am Ebnisee neues Leben ein. Foto: Phillip Weingand

Und Engeles Biergarten am Westufer erfährt in dieser Saison dank eines neuen Pächters einen Neuanfang. Der Ex-Küchenchef Heiko Engele hat sich jede Menge einfallen lassen, um das Lokal zu einem lohnenden Ausflugsziel zu machen. Wer mag, kann auf einem Sattel-Hocker Platz nehmen und die Aussicht auf den See genießen. Beide Lokale eignen sich sehr gut als Zwischenstopp für Ausflüge in der Gegend – etwa zur Gallengrotte, die nicht weit entfernt im Wald versteckt liegt. https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.gastronomie-im-sommer-biergaerten-im-rems-murr-kreis-diese-7-lohnen-sich-besonders.45b211b3-8d6a-4150-8a34-f5bd9409ef3f.html

Diese Auflistung ist natürlich nicht komplett. Im Rems-Murr-Kreis gibt es noch viele weitere Biergärten, bei denen ein Besuch sich lohnt, zum Beispiel:

Der Stadtbiergarten Schorndorf

Das Waldheim Backnang („Bei Vesna“)

Der CBC-Biergarten Schützenhaus in Korb

Der Biergarten Schwaneninsel in Waiblingen

Doch welcher davon ist nun der allerschönste? Wir wollen das herausfinden und haben dafür eine große Online-Umfrage gestartet. Bis zum 29. Mai können Sie hier für Ihren persönlichen Favoriten abstimmen und uns erklären, warum es dort so schön ist. Wir sind schon gespannt auf die Antworten und Begründungen!