Direkt am See, unter alten Bäumen oder mit Industrie-Charme: Der Rems-Murr-Kreis bietet eine große Auswahl an Biergärten. Unsere Übersicht zeigt einige der Favoriten.
Unter alten Bäumen, direkt am See oder zwischen Backsteinmauern mit Industrie-Charme: Wenn im Rems-Murr-Kreis die Biergartensaison beginnt, zieht es viele Menschen nach draußen. Familien treffen sich im Schatten großer Walnussbäume, Wanderer kehren nach der Tour auf ein kühles Bier ein, Radfahrer machen Pause mit Blick aufs Wasser. Manche Wirte setzen auf die Lage, andere auf deftige Food-Klassiker oder auf Foodtrucks, Livemusik oder kreative Aktionen.