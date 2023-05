1 Bei solchen Herausforderungen braucht die Polizei die Unterstützung der Gesellschaft. Foto: 7aktuell/Simon Adomat

Nach den Ausschreitungen in Stuttgart wird es höchste Zeit, Farbe zu bekennen, Recht durchzusetzen und die Polizei zu respektieren, meint unser Autor Wolfgang Molitor.









Stuttgart - Der Satz des Bundesinnenministers tut gut. Nach der Randale in der Stuttgarter Innenstadt, bei der mindestens 19 Polizeibeamte aus einem gewalttätigen Mob heraus verletzt und etliche Geschäfte geplündert wurden, darf es nicht bei Entrüstung bleiben, fordert Horst Seehofer am Tag danach beim Kurzbesuch der Tatorte in den baden-württembergischen Landeshauptstadt. Denn genau darum geht es: Es braucht keine wolkige Empörung, unter der sich – je nach politischem Lager – nicht selten die Frage mischt, was der Staat versäumt haben könnte, um die zeitweise außer Kontrolle geratene Welle der Gewalt im Vorfeld zu brechen.