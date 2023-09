1 Am Samstagabend kam es in Stuttgart zu Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Gruppen von Eritreern. Auch Polizisten wurden angegriffen und 26 von ihnen verletzt. Foto: dpa/Jason Tschepljakow

Der Arm der eritreischen Diktatur reicht bis nach Europa und weiter. In vielen Städten kommt es deshalb regelmäßig zu Zusammenstößen wie am Wochenende in Stuttgart.











Link kopiert



Es wird den Stuttgartern kein Trost sein. Doch zu Zusammenstößen zwischen Eritreern verschiedener politischer Ausrichtung wie am Samstag in der Schwabenmetropole kam es in jüngster Zeit in vielen Städten der Welt. Außer in Gießen auch in Schwedens Hauptstadt Stockholm und im kanadischen Toronto. In Tel Aviv ging es vor zwei Wochen besonders gewalttätig zu. Dort wurden über 170 Menschen verletzt, darunter fast 50 Polizisten. 15 Verletzte mussten mit Schussverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem die Sicherheitskräfte das Feuer mit scharfer Munition eröffnet hatten.