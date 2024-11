Ausschreitungen in Paris: Anti-Israel-Proteste vor Länderspiel Frankreich-Israel

Ausschreitungen in Paris

1 Einen Tag vor dem Länderspiel kam es in Paris zu Ausschreitungen. Foto: IMAGO/www.imago-images.de

Eine Woche nach antisemitischen Ausschreitungen gegen israelische Fußballfans in Amsterdam findet am Donnerstag in Paris ein Fußballspiel zwischen Frankreich und Israel statt. Frankreich hat die Sicherheitsvorkehrungen dafür stark verschärft.











Eine Woche nach antisemitischen Ausschreitungen gegen israelische Fußballfans in Amsterdam findet am Donnerstag in Paris ein Fußballspiel zwischen Frankreich und Israel statt. Die Behörden haben die Sicherheitsvorkehrungen dafür stark verschärft. In der Stadt und rund um das Stadion werden etwa 4000 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz sein. Zudem soll eine Eliteeinheit die israelische Mannschaft schützen.

Der Nationale Sicherheitsrat in Jerusalem hatte Israelis nach den Ereignissen in Amsterdam aufgefordert, Sport- und Kulturveranstaltungen im Ausland mit israelischer Beteiligung zu meiden. Lediglich 20.000 Fans werden in dem Stadion im Pariser Vorort Saint-Denis erwartet, das normalerweise bis zu 80.000 Menschen Platz bietet. Lesen Sie auch Am Mittwochabend sind in Paris Hunderte Pro-Palästina-Aktivisten durch die Strassen gezogen, um gegen eine Israel-Gala zu demonstrieren. Der Aufmarsch fand einen Tag vor dem Fussballspiel der israelischen Nationalmannschaft im Stade de France statt.