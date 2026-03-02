Was haben Bill und Hillary Clinton hinter verschlossenen Türen über ihre Kontakte mit dem Sexualstraftäter Epstein gesagt? Videoaufnahmen der Befragungen sind jetzt öffentlich.
Washington - Die Epstein-Befragungen des früheren Präsidenten Bill Clinton und der ehemaligen Außenministerin Hillary Clinton sind veröffentlicht worden. Das US-Parlament stellte die Videoaufnahmen der stundenlangen Anhörungen von vergangener Woche online. Die Befragungen vor einem Kontrollausschuss des US-Repräsentantenhauses sollten zur politischen Aufarbeitung des Missbrauchsskandals um den Sexualstraftäter und Financier Jeffrey Epstein beitragen.