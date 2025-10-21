Aussage von Friedrich Merz: Streit um Stadtbild – Zerreißprobe für die Grünen im Land?

Bei der Stadtbild-Diskussion finden die Grünen im Land wenige Monate vor der Landtagswahl keinen einheitlichen Kurs. Ein Überblick, wie Baden-Württemberg die Debatte führt.
Am Thema Stadtbild scheiden sich die Geister. Nachdem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vergangene Woche gesagt hatte, trotz betonter Erfolge in der Migrationspolitik hätte Deutschland „natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem“, geht es rund in den Debattenräumen. War die Aussage des Kanzlers rassistisch oder eine, wenn auch ungelenk formuliert, legitime Beschreibung der Realität?