Am 11. Juni wird Shia LaBeouf 40 Jahre alt. Der einstige Disney-Star machte in Hollywood Karriere - doch private Eskapaden überschatten seinen Erfolg. Zuletzt sorgten eine Schlägerei in New Orleans, ein Ausraster in Rom und die Trennung von Ehefrau Mia Goth für Aufsehen.
Probleme mit der Justiz statt Party: Shia LaBeouf feiert am 11. Juni seinen 40. Geburtstag. In Los Angeles aufgewachsen, wurde er bereits als Kind zum Disney-Star und wandelte sich später zum gefragten Hollywoodschauspieler. Doch in den letzten Jahren überschatten private Eskapaden seine Karriere. Insbesondere die vergangenen Monate brachten neue Kontroversen mit sich.