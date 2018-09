Ausraster bei US Open Karikatur von Serena Williams löst Welle der Empörung aus

Von red/AFP 11. September 2018 - 11:34 Uhr

Die Zeichnung war am Montag von der australischen Zeitung „Herald Sun“ gedruckt worden. Foto: AFP

Eine Karikatur des Australiers Mark Knight wird derzeit hitzig diskutiert. Diese zeigt eine Szene des US Open-Finales, für die Serena Williams eine Strafe erhielt.

Sydney - Wegen einer Zeichnung der US-Tennisspielerin Serena Williams steht der australische Karikaturist Mark Knight unter Beschuss. „Harry Potter“-Autorin JK Rowling nannte die Darstellung der Ausnahmespielerin „rassistisch und sexistisch“. Insgesamt kommentierten rund 22.000 Menschen Knights Zeichnung, die am Montag von der australischen Zeitung „Herald Sun“ gedruckt worden war, im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Die meisten kritisierten die Darstellung des schwarzen Tennisstars. In der Zeichnung zertrampelt eine überdimensionale Williams mit wulstigen Lippen und einem riesigen Hinterteil ihren Schläger, während der Schiedsrichter zu ihrer Gegnerin sagt: „Können Sie sie nicht einfach gewinnen lassen?“

Serena Williams warf Schiedsrichter Ramos Sexismus vor

Williams hatte dem Schiedsrichter Carlos Ramos nach ihrem verlorenen Finale gegen die Japanerin Naomi Osaka bei den US Open in New York am Wochenende Sexismus vorgeworfen. Der Portugiese hatte die 36-Jährige dreimal verwarnt und ihrer Gegnerin den Regeln entsprechend zuerst einen Punkt und dann ein Spiel zugesprochen.

Williams, die - wie so manche Männer auch - ihren Schläger auf den Boden gepfeffert hatte, hatte Ramos als „Dieb“ und „Lügner“ bezeichnet. Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin wurde für ihr Verhalten auch mit einer Geldbuße in Höhe von 17.000 Dollar (14.700 Euro) belegt.