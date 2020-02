9 Nach dem blutigen Streit in der Innenstadt hat die Polizei in der Nacht zum Freitag mehrere Verdächtige festgenommen. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Der Plochinger Bürgermeister Frank Buß lobt das Vorgehen der Polizei nach einer blutigen Auseinandersetzung in der Innenstadt. Zwei Personen waren dabei am Mittwoch durch Schüsse und Messerstiche verletzt worden.

Plochingen - Nach dem polizeilichen Großeinsatz am Donnerstagabend in Plochingen (Kreis Esslingen) hat sich nun der Bürgermeister Frank Buß zu dem vorübergehenden Ausnahmezustand in seiner Stadt geäußert. Wegen des Einsatzes, an dem zahlreiche Beamte des Sondereinsatzkommandos, schwer bewaffnete Spezialkräfte und ein über der Innenstadt kreisender Polizeihubschrauber beteiligt waren, habe in der Bevölkerung „eine große Aufregung“ geherrscht, sagt der Rathauschef auf Anfrage unserer Zeitung.

Schüsse und Messerstiche

Bei einer blutigen Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten am Donnerstagabend waren zwei Personen durch Schüsse und Messerstiche verletzt worden. Die Fahndung nach den Tätern lief bis spät in die Nacht, laut der Polizei wurden mehrere Männer festgenommen. Frank Buß ist „froh, dass die Polizei mit starken Kräften und großer Umsicht“ vorgegangen sei. Zunächst sei nicht klar gewesen, ob für die Bürger eine Gefahr bestehe. Gerade bei dieser Unsicherheit, sei „der Schutz der Bevölkerung ein wichtiger Aspekt“ bei dem groß angelegten Einsatz gewesen. Die Polizei habe „sehr gut und im Sinne unserer Bürger gehandelt“.

Kein Hort der Kriminalität

„Natürlich wollen wir, dass es ruhig ist“, sagt Buß und betont, dass sich die Verwaltung diesbezüglich im stetigen Austausch mit der Polizei befinde. Wegen des Großeinsatzes darauf zu schließen, Plochingen sei per se ein Hort der Kriminalität, sei falsch. Im Bereich der Gewalttaten weise die Stadt in der Kriminalstatistik eine unterdurchschnittliche Zahl auf. Der Einsatz vom Donnerstagabend habe freilich einen „großen Hype ausgelöst“, sagt der Bürgermeister Frank Buß, „aber das ist nicht das normale Leben in Plochingen“.

Einwohner geben sich nach dem Vorfall gelassen

Die Normalität kehrt am Tag nach der Tat indessen wieder in Plochingen ein. Die Fußgängerzone ist am Freitagvormittag gut frequentiert, Familien mit Kindern besuchen den Wochenmarkt. Die rot-weißen Absperrbänder der Polizei, die Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht, die Polizisten mit schweren schusssicheren Westen und Maschinenpistolen, der über der Stadt kreisende Hubschrauber – das sind nur noch Erinnerungen an eine kalte und regnerische Nacht, die vielen Plochingern wohl noch lange im Gedächtnis bleiben wird.

Das Gesprächsthema Nummer eins sind die Ereignisse des Vorabends. „Da hat man ja gemeint, der Dritte Weltkrieg bricht aus“, wird auf dem Wochenmarkt vor dem Alten Rathaus der Stadt während eines Gesprächs kundgetan. Ein anderer Passant meint: „Da geht es im Stuttgarter Rotlichtviertel zivilisierter zu.“ Gleichzeitig wird eifrig über die Hintergründe der Auseinandersetzung spekuliert.

Immer wieder rückt bei den Gesprächen eine mögliche Verstrickung der Beteiligten ins Drogenmilieu in den Fokus. Die Gegend um den Plochinger Bahnhof scheint von vielen Einwohnern schon lange als ein Schwerpunkt von Drogenkriminalität angesehen zu werden. Angst oder Unsicherheit ist dennoch kaum zu spüren. Die Menschen gehen mit einer Mischung aus Gelassenheit und Resignation bereits wenige Stunden nach der Ausnahmesituation wieder ihrem Alltag nach. Einen Satz, den man am Vormittag immer wieder hört ist: „Das ist halt Plochingen.“