Steigende Corona-Zahlen in Baden-Württemberg Am Montag kommt die Maskenpflicht im Unterricht ab der 5. Klasse

In der letzten Schulwoche vor den Herbstferien kommt wegen der steigenden Corona-Zahlen in Baden-Württemberg an den Schulen ab der fünften Klasse Maskenpflicht auch im Unterricht. Verweigerern drohen harte Konsequenzen.