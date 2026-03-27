32 Trophäen und mehr Länderspiele als jeder andere deutsche Keeper: Manuel Neuer hat fußballerisch alles erreicht - und steht noch immer auf dem Platz. Am 27. März wird der Ausnahme-Torhüter 40 Jahre alt.
Vielleicht ist er gar nicht Manuel Neuer - aber einer der besten Torhüter aller Zeiten ist er allemal. Als einziger europäischer Torwart hat er zweimal das Triple gewonnen, öfter als jeder andere Keeper im Tor der Nationalmannschaft gestanden und die meisten Bundesligaspiele gewonnen. Die Liste der Erfolge des Ausnahme-Torwarts könnte man ewig weiterführen. Und auch an seinem 40. Geburtstag am 27. März hat er noch immer Lust auf mehr Titel.