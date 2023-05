1 Bald wird es Ausnahmen von den Nachtflugbeschränkungen am Stuttgarter Flughafen geben (Symbolbild). Foto: imago/Aviation-Stock/Markus Mainka

Eigentlich gelten am Stuttgarter Flughafen Nachtflugbeschränkungen. Die sollen jetzt vorübergehend gelockert werden – wegen einer großflächigen Luftwaffenübung.









Während der großflächigen Luftwaffenübung „Air Defender 23“ will Baden-Württemberg Ausnahmen von den Nachtflugbeschränkungen am Stuttgarter Flughafen machen. Wie das Verkehrsministerium am Freitag mitteilte, rechnet es mit Auswirkungen auf den zivilen Flugverkehr in Form von Verspätungen.