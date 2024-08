Auslosung in der Champions League: Topclubs und Traumlose: Der VfB hofft auf lukrative Gegner

1 Der Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt hofft mit den Kollegen des VfB auf interessante Duelle in der Hauptrunde der Champions League. Foto: mago//Frank Hörmann

Vieles ist neu, wenn an diesem Donnerstag in Monaco die Vorrundenspiele der Champions League bestimmt werden. Der VfB Stuttgart befindet sich in Topf vier – und bekommt acht Gegner für je vier Heim- und Auswärtsspiele zugelost.











Es kündigt sich Großes an – also rücken auch die Spieler des VfB Stuttgart nach ihrem klaren 5:0-Erfolg bei Preußen Münster in der ersten Runde des DFB-Pokals zusammen. Wenn an diesem Donnerstag (18 Uhr) im Rahmen eines Galaabends im Grimaldi Forum in Monaco auch ihre acht Gegner für die anstehende Champions-League-Hauptrunde ermittelt werden, dann wird sich der gesamte Kader des Vizemeisters gemeinsam vor dem Fernseher das Prozedere ansehen. „Wir betreten alle Neuland“, sagt der vom FC Augsburg gekommene Stürmer Ermedin Demirovic: „Ein Lebenstraum geht nicht nur für mich in Erfüllung.“