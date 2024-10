2 Zuletzt landete 2011 ein australisches Staatsoberhaupt in Australien - damals war es Charles' Mutter Queen Elizabeth II. Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa

Die meisten Australier sind überzeugt, dass ihr Land in 100 Jahren längst eine Republik ist. Aber noch ist Charles hier König und nun zu Besuch bei den Untertanen. Wohin steuert die Krone Down Under?











Link kopiert



Sydney/London - Wird für Charles III. sein erster Besuch in Australien als König auch sein letzter? In kaum einem anderen Land, das den britischen Monarchen als Oberhaupt anerkennt, ist die Debatte über die Staatsform so laut wie in Down Under.