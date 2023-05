1 Bundeswehr-Soldatin in Prizren Foto: dpa/Sina Schuldt

Der Bundestag hat die Fortsetzung des Bundeswehr-Einsatzes im Kosovo beschlossen. Derzeit sind rund 70 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr vor Ort. Es ist der älteste Auslandseinsatz der Bundeswehr.









Es ist der am längsten laufende Auslandseinsatz in der Geschichte der Bundeswehr. Seit 1999 sind deutsche Soldaten im Kosovo als Teil der KFOR-Truppe im Auftrag der Nato stationiert. Sie sollen in dem Land Sicherheit und Ordnung wahren. Die Bundesregierung bewertet die Lage im Staat mit 1,9 Millionen Einwohnern zwar als „überwiegend ruhig und stabil“, dennoch hat der Bundestag das Mandat am Freitag erneut um ein Jahr verlängert. Offen bleibt die Frage: Wird der Einsatz jemals enden?