Ausländische Nacht Kornwestheim: Misswahl wird durch EM ersetzt

1 Die Kulturverein, wie hier der spanische Elternverein, werden bei der Ausländischen Nacht in Kornwestheim wieder Aufführungen darbieten. Foto: Peter Mann

Bei der Ausländischen Nacht in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) kommt es am Samstag nicht zur Neuauflage der Wahlen zu Miss und Mister Kornwestheim. Anders als geplant werden die Achtelfinalspiele Italiens und Deutschlands im Mittelpunkt stehen.











Zum mittlerweile 37. Mal laden Kulturvereine spanischer, italienischer, griechischer und türkischer Mitbürger zur Ausländischen Nacht in Kornwestheim ein. Am Samstag, 29. Juni, werden ab 16 Uhr kulinarische Spezialitäten der Länder an Ständen auf dem Marktplatz verkauft. Als Gast wird auch ein in Gründung befindlicher Verein von Ivorern dabei sein, der Spezialitäten von der Elfenbeinküste verkauft. Startschuss für das Programm ist um 18 Uhr.