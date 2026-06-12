Lange Schlangen vor dem Ausländeramt sieht man nicht mehr. Betroffene berichten dennoch von massiven Problemen. Die Stadt hält dagegen. Was ist nun wahr?
Die Stuttgarter Ausländerbehörde steht seit Jahren in der Kritik. Betroffene berichten von monatelangen Wartezeiten, nicht beantworteten E-Mails und einer Terminvergabe, die oft nur über den Notfallweg möglich sei. Die Stadtverwaltung hält dagegen: Die Lage habe sich verbessert, zahlreiche Reformen seien umgesetzt worden und die Behörde arbeite weiter daran, bestehende Probleme abzubauen. Auf Anfrage unserer Zeitung hat die Stadt nun aktuelle Zahlen und Einschätzungen zur Situation präsentiert.