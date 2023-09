1 Was können wir tun? OB Frank Nopper (li.) im Gespräch mit Führungskräften und Mitarbeitern der Ausländerbehörde. Foto: Stadt Stuttgart

Es bleibt unklar, wie die Probleme vor der Behördentür gelöst werden könnten. Darum müsste man sich zuerst kümmern, meint Redakteur Jörg Nauke.











„Grausig, grausig, was können wir da tun?“, hat Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) kürzlich bei einem Rundgang mit der Polizei auf dem Josef-Hirn-Platz ausgerufen, als man ihm das Potenzial krimineller Gruppen vor Augen führte, die sich angeblich in den Shisha-Bars versammeln. Die Situation in unmittelbarer Nachbarschaft, wo sich der Treffpunkt für Nachtschwärmer – die Ausländerbehörde – befindet, wäre damit ebenfalls treffend beschrieben. Es ist eine Veranstaltung Verzweifelter, deren Aufenthaltsgenehmigung oder Duldung abläuft, ohne Aussicht auf einen Termin für die Verlängerung.