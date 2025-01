Ausländer und Deutsche: Wer steckt hinter den Messerattacken?

Gewalt in Deutschland

1 Ein Kriminalhauptkommissar hält eine Plastiktüte mit einem Messer in den Händen, das als Beweisstück sichergestellt wurde. Foto: dpa/Federico Gambarini

Nach einem Messerangriff wie in Aschaffenburg heißt es schnell, Flüchtlinge würden diese Kriminalität ins Land bringen. Was die Daten zur Herkunft von Tatverdächtigen tatsächlich zeigen.











Link kopiert



Nach dem tödlichen Angriff eines afghanischen Asylbewerbers in Aschaffenburg rücken Fragen um Messergewalt in Zusammenhang mit Migration wieder in den Fokus. Manche meinen, mehrheitlich steckten Flüchtlinge hinter solchen Attacken, die teils religiös motiviert seien. Ist das wahr oder übertrieben? Eine Einordnung: