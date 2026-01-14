„Best of Interior“ ist einer der wichtigsten Preise für zeitgenössische Wohnprojekte. Der erste Preis geht nach Berlin, ein Architektur-Studio aus Stuttgart erhält eine Auszeichnung.
Interior Designer gibt es in diesem Land so viele wie Fußball-Bundestrainer, gefühlt sind es 80 Millionen. Jeder weiß es besser, vor allem dann, wenn das Runde nicht ins Eckige will. Doch gute Designer wissen meistens, wie Farben wirken, wie man mit den Lichtverhältnissen und Materialien umgehen muss, damit sich ein gutes Gefühl einstellt. So wie Günter Netzer einst in Wembley „aus der Tiefe des Raumes“ kam und das Spiel an sich riss, woraufhin der Reporter diesen mittlerweile berühmten Halbsatz in seine Schreibmaschine tippte.