Ausgezeichnete Gärten: Die schönsten Gärten des Jahres – auch in der Region Stuttgart

Wenn nicht klar ist, was die Natur gemacht hat und was der Mensch. Wir zeigen „Gärten des Jahres“. In der Region Stuttgart und im Land finden sich prämierte Paradiese.
Inwieweit sind Gärten Spiegel eines gesellschaftlichen Zeitgeistes, inwieweit individuelle Spiegel ihrer Besitzer?“, dieser Frage geht der Wettbewerb „Gärten des Jahres 2026“ nach. Bereits zum elften Mal zeichnet der Callwey Verlag mit dem Wettbewerb die schönsten Privatgärten im vorwiegend deutschsprachigen Raum aus – und bündelt die schönsten in einem Buch.