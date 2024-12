Ausgezeichnet: Medaillenregen fürs Ehrenamt in Ludwigsburg

Rita Martin, Thomas Seyfang und Muhittin Soylu haben die Ludwigsburg-Medaille verliehen bekommen. Martin engagiert sich seit fast 40 Jahren als Leiterin des städtischen Seniorenchors, zuvor – von 1978 bis 1993 – leitete sie den Singkreis Ludwigsburg. Der Eglosheimer Seyfang ist unter anderem im historischen Verein und im Repaircafé des Stadtteils aktiv und prägt mit seinem Engagement das soziale und kulturelle Leben Eglosheims.

Vermittler zwischen Religionen

Soylu liegt der interreligiöse Dialog in der Stadt am Herzen, er ist jedoch auch weit über die Stadtgrenzen hinaus als Vermittler und Brückenbauer zwischen den Religionen bekannt, etwa als Gründungsmitglied der Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Migrantenvertretungen und Vorsitzender der Islamischen Gemeinschaft Baden-Württemberg.

Auch drei Sonderpreise der Bürgerstiftung gingen an besonders engagierte Ehrenamtliche. Die mit 3000 Euro dotierten Preise werden alle zwei Jahre verliehen. Einer der Preisträger ist der Verein Aufwind, bei dem ein interdisziplinäres Team im gesamten Landkreis Familien mit schwerst kranken oder frühgeborenen Kindern nach deren Klinikentlassung unterstützt.

Geplant ist der Aufbau einer Elternschule, damit Familien besser auf den Alltag mit einem kranken Kind vorbereitet sind. Ausgezeichnet wurden zudem der Bürgerverein Poppenweiler, der zuletzt vor allem mit dem digitalen Mundartweg, einem fünf Kilometer langen Spaziergang mit QR-Codes, der regionale Identität modern erlebbar macht, für Aufsehen sorgte, aber auch Veranstaltungen wie einen Adventskalender organisiert, dessen Erlöse soziale Zwecke unterstützen.

Sonderpreis des Rotary Clubs

Nachhaltigkeit steht im Zentrum des Repaircafés im Mehrgenerationenhaus Grünbühl-Sonnenberg. Dort reparieren Ehrenamtliche defekte Alltagsgegenstände von der Lampe bis zum Smartphone und lassen die Besucher an ihrem Fachwissen teilhaben.

Ehrenamtliche Behördenguides der Caritas wurden in diesem Jahr mit dem Ehrenamtspreis des Rotary Clubs ausgezeichnet. Sie helfen seit vielen Jahren beim Ausfüllen wichtiger Formulare wie Anträgen auf Bürgergeld, Kindergeld oder Wohngeld. Der Bedarf an solcher Unterstützung in den Caritas-Beratungsstellen ist stark gestiegen.