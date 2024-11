US-Wahl 2024: Zwischen Schwarzenegger und Trump – ein Bönnigheimer in den USA

Zwischen Schwarzenegger und Trump – ein Bönnigheimer in den USA

1 Im Gold’s Gym in Kalifornien fing Julian-Michel Schmidts Aufstieg an. Foto: privat

Im Kreis Ludwigsburg aufgewachsen, zog es Julian-Michel Schmidt nach Kalifornien. Sein Leben dort ist ein wilder Ritt mit Billigjobs, Kokainsucht und Promi-Freunden bis hin zum finanziellen Aufstieg. Warum der Mann nun Trump wählt.











Julian-Michel Schmidt ist erst Mitte 30, er hat aber schon ein bewegtes Leben hinter sich. In Bönnigheim aufgewachsen, zog er mit 16 Jahren bei den Eltern aus, lebte in Stuttgart, machte sich selbstständig, verdiente Hunderttausende – und ging pleite. Seine Verlobte verließ ihn, und Depressionen machten ihm zu schaffen. Vor vier Jahren entschied er sich dann, nach Amerika auszuwandern. „Meine Mutter ist Amerikanerin, und ich habe einen amerikanischen Pass“, erklärt der 35-Jährige, der mittlerweile in Venice Beach, Kalifornien, lebt.