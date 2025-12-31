Ausgewachsene Adipositas: Hape Kerkeling ernährt sich bewusster

Mit seinen 61 Jahren hat Hape Kerkeling offenbar mit Wehwehchen zu kämpfen. In einem neuen Interview spricht er unter anderem über sein Gewicht, über "Ischias" und über seinen Hausarzt.
Hape Kerkeling (61) ist "tendenziell Hypochonder". Das erzählt der deutsche Komiker, Schauspieler und Autor in einem neuen Interview mit der "Apotheken Umschau". Das Multitalent kommt darin auf das Thema Gesundheit zu sprechen. Danach gefragt, ob er denn schon einmal "Ischias" gehabt habe, antwortet Kerkeling ehrlich: "Klar. Wer über 60 ist und behauptet, er oder sie hatte nie 'Ischias', der lügt." Er selbst habe aber bisher nicht so stark darunter gelitten, dass er humpeln musste.