Ausgesetzte Tiere in Ludwigsburg: Wie Abfall entsorgt – warum Verantwortung für Tiere viel früher beginnen muss

Vor dem Ludwigsburger Tierheim sind innerhalb einer Woche zwei Tierfamilien ausgesetzt worden. Es braucht Gesetzte, damit endlich mehr Verantwortung übernommen wird.
Erst eine Katzenfamilie, dann eine Hündin mit ihren acht Welpen: Innerhalb von nur einer Woche sind vor dem Tierheim in Ludwigsburg 13 Tiere ausgesetzt – im Fall der Katzen muss man fast sagen – entsorgt worden. Es ist ein Verhalten, das sprachlos macht, das aber leider nicht neu ist. Die „Entsorgung“ von lebenden, fühlenden Wesen ist für viele Tierheime trauriger Alltag. Und daran wird sich wohl auch nichts ändern, wenn die Verantwortung, die ein Mensch mit der Anschaffung eines Tieres übernimmt, nicht stärker gesetzlich verankert wird.