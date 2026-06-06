Ausgesetzte Tiere in Ludwigsburg: Wie Abfall entsorgt – warum Verantwortung für Tiere viel früher beginnen muss

Vor dem Ludwigsburger Tierheim sind innerhalb einer Woche zwei Tierfamilien ausgesetzt worden. Es braucht Gesetzte, damit endlich mehr Verantwortung übernommen wird.

Erst eine Katzenfamilie, dann eine Hündin mit ihren acht Welpen: Innerhalb von nur einer Woche sind vor dem Tierheim in Ludwigsburg 13 Tiere ausgesetzt – im Fall der Katzen muss man fast sagen – entsorgt worden. Es ist ein Verhalten, das sprachlos macht, das aber leider nicht neu ist. Die „Entsorgung“ von lebenden, fühlenden Wesen ist für viele Tierheime trauriger Alltag. Und daran wird sich wohl auch nichts ändern, wenn die Verantwortung, die ein Mensch mit der Anschaffung eines Tieres übernimmt, nicht stärker gesetzlich verankert wird.

Dass Halter sich von ihren Haustieren trennen wollen oder müssen, kann unterschiedliche Gründe haben. Sie alle über einen Kamm zu scheren, damit ist niemandem geholfen. Manche Menschen erkranken schwer, andere müssen umziehen oder geraten in finanzielle Not. Die Abgabe eines geliebten Haustiers ist für sie oft die einzige Möglichkeit.

Unverantwortlichkeit gegenüber Tieren und Heimen

Andere, wie im Fall der ausgesetzten Tierfamilien, haben vermutlich einfach Mist gebaut: Eine unkastrierte Freigängerkatze hier, eine unbeaufsichtigte läufige Hündin da – und schon kann es passiert sein. Dass sich die Halter nicht in der Lage sahen, mehrere kleine Welpen oder Kitten aufzuziehen und zu versorgen, ist nachvollziehbar.

Doch so verständlich die Hintergründe auch sein mögen, sie geben einem nicht das Recht, seine Tiere einfach wie ein paar ausgelesene Bücher irgendwo abzuladen, weil man die Konfrontation mit den Mitarbeitenden scheut oder weil man sich mal eben die Aufnahmegebühr sparen möchte.

Nicht nur den Tieren gegenüber ist das grausam, die in dem Moment oft nicht mehr ein noch aus wissen. Auch die Tierheime sind am Anschlag und verlangen die Aufnahmegebühr nicht aus Lust und Laune, sondern weil die Versorgung von Tieren Geld kostet.

Oft nur die Spitze des Eisbergs

Das Tragische ist, dass das „Entsorgen“ oder Abgeben der Tiere oft nur das letzte Glied in einer langen Kette aus Verantwortungslosigkeiten ist, denen viel früher begegnet werden müsste. Zu wenige Menschen machen sich vor der Anschaffung ausreichend Gedanken, was es bedeutet, ein Tier zu halten.

Insbesondere Hunde landen oft im Tierheim, weil die Halter mit der Erziehung überfordert sind. Diese Hunde dann „regelkonform“ abzugeben, macht es nicht wesentlich besser.

Eine kommende EU-Verordnung zu einer allgemeinen Chip- und Registrierungspflicht ist ein wichtiger Schritt, Menschen stärker in die Verantwortung im Umgang mit Katzen und Hunden zu nehmen. Doch das kann nur ein Anfang sein. Sachkundenachweise wie der sogenannte „Hundeführerschein“ sollten eigentlich längst Standard sein.

Bei Autos sind Führerschein und Zulassungspflicht immerhin völlig normal, weil jedem klar ist, dass es eine große Verantwortung ist, ein Fahrzeug zu führen. Sollte das bei der Haltung von Lebewesen nicht umso mehr gelten?