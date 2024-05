Die Brücke in Fahrtrichtung Fellbach weist erhebliche Schäden auf. Daher wird der wichtige Verkehrsknotenpunkt im Neckarpark in Stuttgart vom 19. bis 24. Mai komplett gesperrt. Es droht ein Verkehrschaos.

Die Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Die Rampe der B 10 auf die B 14 im Neckarpark in Stuttgart weist tiefer gehende Schäden auf. Eine zeitnahe Instandsetzung ist laut dem für die Bundesstraßen zuständigen Regierungspräsidium zwingend erforderlich. Daher muss der wichtige Verkehrsknotenpunkt, über den täglich mehrere Tausend Autos und auch Lastwagen rollen, von Sonntag, 19. Mai, 18 Uhr, bis Freitag, 24. Mai, 22 Uhr, komplett gesperrt werden.

Umleitung über Gaisburger Brücke und Mercedesstraße

Autofahrer, die aus Esslingen kommend in Fahrtrichtung Fellbach unterwegs sind, müssen mit deutlichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Eine Umleitung ist über die Gaisburger Brücke (Talstraße), Mercedes- und Benzstraße zur B-14-Anschlussstelle Untertürkheim ausgeschildert.

Einen ersten Vorgeschmack erhielten Autofahrer bereits im März diesen Jahres. Nach einer routinemäßigen Kontrolle wurde für eine grundlegende Untersuchung die B-14-Rampe bereits für vier Stunden gesperrt. Die Folge waren lange Staus auf der B 10 sowie den Nebenstraßen.

Rechtzeitig vor der Fußball-EM fertig

Aber die Zeit drängt. Um die Instandsetzung rechtzeitig vor Beginn der Fußball-EM am 14. Juni – bei der auch fünf Spiele in Stuttgart stattfinden – abschließen zu können, sei die Maßnahme kurzfristig ausgeschrieben und vergeben worden. Der Bund investiert 130 000 Euro in die Sanierung der B-14-Rampe.