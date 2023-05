10 Am ersten Tag des Lockdowns sind in der Stuttgarter City nur wenige Menschen unterwegs. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Stuttgart - Vor einem Imbiss in der Calwerstraße bildet sich am Mittag eine kleine Schlange. Büroangestellte, die nicht im Homeoffice arbeiten, holen sich rasch etwas zum Essen. Die Sonne scheint, die Temperaturen sind für Mitte Dezember angenehm mild. Eigentlich der perfekte Tag, um den Mittagssnack auf einer Parkbank zu genießen. Doch ist das noch erlaubt? Eigentlich nicht. Schon in den vergangenen Tagen machte die Polizei Passanten, die sich in der Stadt auf Parkbänken niederließen, immer wieder darauf aufmerksam, nicht unnötig zu verweilen. „Da haben wir ein Augenmerk darauf“, sagt eine Polizeisprecherin. Wer nicht beruflich in der Stadt zu tun hat, sondern Einkäufe macht, soll dies möglichst rasch erledigen und dann nach Hause zurückkehren. Viele Bänke rund um den Schlossplatz sind am Mittwochmittag dennoch belegt.