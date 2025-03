Eiscreme, Aperol & Co schmecken am besten, wenn man sie in der Sonne genießt. Bei dem guten Wetter haben am Wochenende schon einige Biergärten und Eisdielen eröffnet. Fünf Tipps.

Wenn die Temperaturen so früh im Jahr in die Höhe schnellen, dann treibt es die Menschen nach draußen. Vielerorts sind die Gastronomen wegen des guten Wetters schon jetzt in die Saison gestartet, kleine Wirtschaften stellen hier und da schon die Stühle nach draußen. Wir geben fünf Tipps.

Spaziergang und Sonnenbaden rund um die Gaststätte Engelberg

Lange Jahre haben Lothar Mattner und seine Frau Marie die Kultkneipe Domizil am Leonberger Marktplatz betrieben, inzwischen konzentrieren sie sich voll auf ihre Gaststätte auf dem Engelberg. Dort sind am Wochenende schon die Stühle auf den beiden Terrassen ausgeklappt, die – praktischerweise – auf zwei Seiten des Gebäudes liegen und sich so mit den Sonnenstunden abwechseln. Ein Besuch in der Gaststätte lässt sich außerdem prima mit einem Spaziergang zum Engelbergturm verbinden, im Anschluss wartet dann das Isotonische.

Dubai-Schokoladeneis in der historischen Altstadt schlecken

Eiscreme fließt hier durch die Adern: Antonella Leitao, Tochter einer italienischen Eismacherfamilie, lernte vor 30 Jahren ihren Ehemann Luis in einer – wie sollte es anders sein – Eisdiele kennen. Heute betreiben die beiden das Café Da Luana in Weil der Stadt. In die neue Saison sind sie dank des schönen Wetters und einer wegen der Fasnet gut besuchten Altstadt schon am 21. Februar gestartet. Auf dem Menü steht ein häufig wechselndes Angebot an Eiskreationen, aktuell etwa Dubai-Schokolade und Sahnegries mit heimischen Pflaumen. Mit der Eistüte in der Hand lässt es sich dann prima durch die historische Weiler Altstadt schlender.

Alpenflair und Minigolf in der Rutesheimer Kraxlalm

Nanu, sind wir noch in Rutesheim? Oder doch schon in den Bergen? Die Kraxlalm unweit der A8 hat wegen der laufenden Schulferien schon jetzt die Pforten zu ihrem Biergarten geöffnet. Noch bis zum 9. März läuft hier der Biergartenbetrieb mit Selbstbedienung. Das alpine Flair der Gebäude samt Inneneinrichtung und eine Speisekarte voller Hausmannskost sorgen für das Trostpflaster, wenn es in den Schulferien nicht geklappt hat mit dem Urlaub in Österreich. Wer trotz der Entfernung zu den Alpen klettern will, kann sich im nahen Hochseilgarten austoben. Golfprofis können außerdem auf der Minigolfbahn der Kraxlalm ihr Können zeigen.

In der Sonne Hausbier schlürfen im Ditzinger Wichtel

Am Bier nippen, Spätzle essen – und das in der Sonne? Geht an diesem Wochenende schon beim Wichtel in Ditzingen. Die Geschichte des Gastronomiebetriebs, der inzwischen nach Feuerbach, Böblingen und Bad Cannstatt expandiert hat, begann Ende der 80er-Jahre in einem alten Ditzinger Kino. Noch heute gibt es verschiedene Sorten des hausgebrauten Biers serviert, dazu wird etwa der im Steinofen gebackene „Wichtelkuchen“ gereicht. Die Lokalität in Ditzingen, die in einem Scheunenareal untergebracht ist, hat einen von Fachwerk umgebenen Innenhof, bei schönem Wetter wird außerdem direkt auf dem Rathausplatz bestuhlt.

Schon letzte Woche Start in die Saison: Eiscafé Cappuccino in Gerlingen

Heiß – oder eher kalt – geliebt wird das Eiscafé Cappuccino von den Gerlingern allemal. Im Sommer stehen die Menschen hier Schlange für ein paar Kugeln. Eis gibt es hier aber jetzt schon, auch die Außenbestuhlung steht bereit für Gäste. In die Saison gestartet ist man hier bereits vergangene Woche. Auf dem Menü stehen wechselnde Eissorten und neben den Klassikern auch immer wieder ungewöhnliche Geschmacksrichtungen, Sesam oder Limoncello zum Beispiel.