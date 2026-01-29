Ausgehen in Stuttgart: Supertalent und Weltmeisterin hauchen Lost Place neues Leben ein

Es ist ein Kleinod. Und kaum fassbar, das es einen solchen Klassiker überhaupt noch gibt. In Rohr steht eine wunderbare Halle, die ein engagiertes Team beleben will.

Man kann es kaum glauben. So ein Geheimnis kann es doch gar nicht mehr geben heutzutage. Man erfährt jeden Hirnrülpser Donald Trumps unmittelbar und in Dauerschleife, weiß, wer in Australien wieder Känguruhoden essen musste; und dann öffnet sich diese Tür und man steht in einer Halle und staunt nur noch: Dass es so was in dieser Stadt noch gibt?!

Eine Halle, die die Zeit überdauert hat Fischgrätenparkett im Saal, eine große Bühne, Empore samt Tischen und Stühlen, eine Küche, eine Bar, ein Backstagebereich, der einen unmittelbar in die Fünfziger Jahre versetzt. Platz für 200 Leute. Von außen ist sie völlig unscheinbar, um es vorsichtig zu sagen. Mintgrüner Anstrich, ein bisschen Fachwerk verbaut, mitten im Wohngebiet in Rohr, weiß man überhaupt nicht, was einen da erwartet. Nur die Aufschrift „Kulturium“ deutet darauf hin, dass da mehr steht als ein Zweckbau. Aber stuttgart-typisch sind die Buchstaben zum Parkplatz hin angebracht. Musiker und von RTL geprüftes „Supertalent“ Dani Suara hatte uns angerufen, begeistert erzählt, was sich da für ein Kleinod in Rohr befinde. Und dass er am Samstag, 31. Januar, da auftrete, weil er helfen wolle, die Halle aus dem Dornröschenschlaf zu befreien.

Nun muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht ungerecht wird. Bloß weil der Autor und große Teile der Stadt das Kulturium nicht kennen, heißt das ja nicht, dass andere längst erkannt haben, was sie da haben. Der TSV Rohr hat sich extra auch zu einem Kulturverein erklärt, weil er die Halle erhalten und pflegen will. Und ein Team um Sandra Irrgang und Paco Müller versucht es mit Veranstaltungen zu füllen. Doch wie auf sich aufmerksam machen in einer Stadt, in der das Ausgehen strikt auf die Innenstadt beschränkt ist? Und alles außerhalb des Cityrings dem Publikum als Provinz und des Besuchs der Mühe nicht wert scheint.

Dani Suara und Sandra Irrgang Foto: fr

Die Judoka des TSV nutzen die Halle, wovon zahlreiche Verweise auf die Erfolge künden. Und die Mundarttruppe der Rohrer Humorer hatte dort ihre Auftritte, bis sie dem Alter Tribut zollten und sagten: Schluss mit lustig. Sandra Irrgangs Eltern spielten da mit, sie selbst hatte 1988 die Tanzabteilung gegründet, ehe es sie nach Holland zum Studium des Tanzes zog, in Chicago und Mailand arbeitete, auf deutschen Musicalbühnen zu sehen war und natürlich auch in den Theatern in Möhringen. Sie gründete das Tanzatelier in Vaihingen. Und beobachtete immer, was denn mit der Rohrer Halle so passierte.

Die Empore: was man anderswo Loge nennt. Foto: fr

Als die Rohrer Humorer aufhörten, nahm sie sich der Halle an. „So ein großartiger Ort darf doch nicht in Vergessenheit geraten“, sagt sie. Und in letzter Konsequenz dann verfallen. Sie und ihre Kollegen nutzten ihre Kontakte, eine Masterclass der Möhringer Tänzer trat auf, ein Breakdance Battle fand statt, eine Halloween-Party, diverse Konzerte. Auch Dani Suara war da. Er stellte sein Album vor. Und verliebte sich in die Halle. So sehr, dass er wenig später mit seiner damaligen Partnerin und deren Bruder die Bühne sanierte. Für umme, versteht sich. Aus der Rückwand entfernten sie die Löcher verputzten und strichen sie, den Bühnenboden bereiteten sie auf.

Der Saal Foto: fr

Er hat ja ein Herz für solche Orte, die aus der Zeit gefallen scheinen. In Giebel legte er auf im Gemeindezentrum, einem Sechseck mit Zeltdach. Auch ein großartiger Saal. „Es gibt so viele Künstler, die Auftritte brauchen und suchen“, sagt er, „angeblich haben wir zu wenig Veranstaltungsräume, aber wenn man sich umschaut, findet man sie.“ Etwa in Rohr. Es ist kein Zufall, das gerade er ein Auge dafür hat. Und abseits ausgetretener Pfade unterwegs ist. War sein Weg auf die Bühne doch ein spezieller. Aufgewachsen in schwierigen Verhältnissen, wie man das nennt und was viel zu harmlos klingt.

Sucht, Schläge, überforderte Eltern, seine drei Brüder und er hatten viel mehr zu ertragen als für Kinder gut ist. Mit seinem jüngeren Bruder Robin war er im Heim, im betreuten Wohnen. Doch mit 17 starb Robin an einer Viruserkrankung. Musik war Suaras Weg raus dem Schlamassel. Musik war sein Weg, um mit dem Verlust umzugehen. Beim „Supertalent“ im RTL-Fernsehen hat er Dieter Bohlen und Bruce Darnell „Wenn ich an Dich denk“ vorgesungen. Im Gedenken an Robin. „Ich lass’ die Gedanken fliegen, doch sie hol’n mich immer wieder ein. Ich kann diesen Kampf nicht gewinnen, alleine gegen die Dunkelheit!“

Da dürfen sich die Künstler ausruhen. Foto: fr

Geschafft hat er damals bei der Postbank, seit einiger Zeit versucht er von der Musik zu leben. Das will er den anderen auch ermöglichen. Wenn er die Band und die Techniker zusammentrommelt, sollen die auch Geld bekommen. So kostet ihn der Auftritt am 31. Januar rund 3500 Euro, rechnet er. Die 150 Karten a 25 Euro sollte er also verkaufen, damit was hängen bleibt. Das Risiko liegt bei ihm. Doch das ist es ihm wert. Begeistert führt er durch die Halle. Die Garderoben, die Empore, alles hat Patina. Wie alt die Halle ist, weiß man gar nicht genau. Ob schon vor dem Krieg da was stand, weiß Irrgang nicht. Aber 70 Jahre hat sie locker auf dem Buckel. Man kann sich eigentlich alles hier vorstellen. Theater, Konzerte, Lesungen, Partys, Elektro in alten Gemäuern. Von regelmäßigen Veranstaltungen träumen sie. „Aber da braucht es einen langen Atem“, weiß Irrgang, „man muss sicherlich viermal, fünfmal etwas veranstalten, um sich zu etablieren.“ Das heißt, man muss erst mal drauflegen, um im besten Falle später dafür belohnt zu werden.

Leistungsnachweise der Judoka auf der Empore Foto: fr

Dani Suara versucht es jetzt mal. Und hat sich dafür auch die Boxweltmeisterin Tina Schüssler eingeladen. Die nicht nur hart zuschlagen kann, sondern auch singt. bei einer Benefizgala haben sie sich kennengelernt. Und als Suara jetzt fragte, ob sie nicht mitmachen wolle, sagte sie sofort zu. Für den Kampf um dieses Kleinod.

Konzert Dani Suara und Tina Schüssler

Tickets

Karten kosten 25 Euro und gibt es über die Webseite des Kulturiums. Das Konzert am Samstag, 31. Januar, ist im Kulturium, Dürrlewangstraße 54, mit Dani Suara & Friends. Vorband: Elephant in the Room. Gäste: Chiara Jo, Benny Redick, Sandra S. + Stargast: Tina Schüssler.