Ausgehen in Stuttgart: Das Supertalent soll die Kirche retten

Dani Suara hat Dieter Bohlen beeindruckt. Was führt ihn nun von der RTL-Show „das Supertalent“ zum Tanztee nach Stuttgart-Giebel?
Der Kontrast könnte kaum größer sein. Es nieselt, es ist dunkel. Und wer über den Ernst-Reuter-Platz in Giebel geht, der fragt sich, was der früherer Bürgermeister von Berlin und Vater von Edzard Reuter angestellt hat, damit dieser triste Ort nach ihm benannt wurde. Vielleicht liegt es aber auch einfach an diesem trüben Novemberabend, dass sich der Charme des Platzes nicht sofort erschließt. Dann Treppen runter, an der Salvatorkirche vorbei, hinein ins Gemeindezentrum. Und plötzlich wird es warm, hell und licht.