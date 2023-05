Einmal im Monat wird es voll im beschaulichen Straßburg – dann nämlich, wenn die Abgeordneten des Europäischen Parlaments zur Plenarwoche vom belgischen Brüssel ins französische Elsass reisen, um über Gesetze zu diskutieren und abzustimmen. Nur zwei Autostunden liegt Straßburg von Stuttgart entfernt, noch schneller und umweltfreundlicher geht es mit der TGV-Direktverbindung. Die Stadt lockt mit altertümlichem Charme und herzhaftem Essen – Grund genug, EU-Abgeordnete einmal nach ihren Gastro-Tipps für einen Wochenendausflug in die Parlamentshauptstadt zu fragen.

Gelegenheit, die Stadt kennenzulernen, haben die Abgeordneten trotz durchgetakteter Plenarwochen regelmäßig, schließlich verbringen sie eine Woche im Monat in Straßburg. Und wohnen dort üblicherweise in einem Hotel. Welche Empfehlungen für Restaurants und Bars die Abgeordneten Anna Deparnay-Grunenberg (Grüne), Norbert Lins (CDU), Michael Bloss (Grüne), Moritz Körner (FDP), Erik Marquardt (Grüne), Christine Schneider (CDU) und Jutta Paulus (Grüne) geben, lesen und sehen Sie in unserer Bildergalerie.