Ausgefallene Restaurants in Stuttgart Hier wird besonders exotisch gekocht

Von len 18. April 2018 - 10:41 Uhr

Ob jamaikanisch, persisch oder russisch – Stuttgart und Umgebung haben an exotischer Küche einiges zu bieten. Wir haben zehn Tipps für den außergewöhnlichen Gaumengenuss zusammengestellt.





21 Bilder ansehen

Stuttgart - Immer nur Pizza, Nudeln und Schnitzel? Das diese kulinarischen Dauerbrenner zweifellos die beliebtesten sind, hat sicher gute Gründe. Wer die Abwechslung sucht, hat dazu in Stuttgart und Region jede Menge Gelegenheiten. Es gibt einige Restaurants und Gaststätten, die durchaus ausgefallene Gerichte auf der Speisekarte haben.

Mehr zum Thema

Ob beim jamaikanischen Imbiss in Möhringen oder im persischen Restaurant in Stuttgart-West – Abwechslung in Sachen Essen und Genuss ist hier fast garantiert. Stuttgarts internationale Küche hat aber noch weit mehr zu bieten. In Holzgerlingen (Landkreis Böblingen) kommen russische und ukrainische Speisen auf den Tisch und in Stuttgart-Feuerbach kann man essen wie in Kanada.

Welche kulinarischen Abenteuer sonst noch in Stuttgart warten und wo die Lokalitäten sind, erfahren Sie in unserer Bildergalerie.